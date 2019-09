Lutto per Miriam Leone: è morta nonna Angela

È venuta a mancare Angelina, la nonna di Miriam Leone, eletta miss più bella d’Italia nel 2008. Ancora tutt’oggi la giovane attrice ed ex modella italiana viene considerata tra le più belle reginette di sempre. Oggi, però, non solo i suoi fan ma tutti, provano ad esprime cordoglio e si stringono intorno a lei per il dolore che l’ha colpita, per la cara perdita di sua nonna.

L’ex Miss Italia 2008 su Instagram ha condiviso un tenero post con tanto di foto, che la ritrae, piccina e sorridente, mentre si trova tra le braccia di sua nonna Angela: un vero è proprio ricordo d’infanzia, che - come scrive l’attrice, - quando andava a trovarla stava con lei nel cortile con la menta e gli alberi di vite.

“Ciao Angelina, qui ci eravamo conosciute da poco, e già mi cullavi, mi cantavi le tue ninne nanne antiche e ed eterne…cantavi sempre quando arrivavamo nel corridoio di casa tua, quella con la menta nel cortile e la vite sulla porta. - ha scritto Miriam sotto il post di Instagram, ed ha poi continuato così - Sei stata bellissima, sei stata fortissima, e oggi un pezzo di me se ne va con te, ed un altro pezzo si arricchisce… perché ci sarai sempre. Per esempio il mio ‘accussí’ nasce da te e adesso sarà per te, ancora di più. Buon viaggio nonna Angela” . Questi sono in effetti ricordi che per l’ex modella resteranno impressi nella sua mente durante tutta la sua vita.