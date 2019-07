Lutto per Peppino di Capri: è morta la moglie

Un grave lutto ha colpito Peppino di Capri. La moglie, Giuliana Gagliardi, è morta a Napoli all'età di 68 anni per un male incurabile. L'annuncio è stato dato dalla stessa famiglia, dall'artista e dai figli Edoardo e Dario, agli amici più cari. I funerali si terranno domani nella ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta a Capri, la salma arriverà da Napoli a bordo uno dei traghetti che collegano la terraferma con l'isola.

Domani per l'ultima volta Giuliana arriverà a Capri, l'isola tanto amata dal marito Peppino tanto da averne fatto il suo nome d'arte e dove sono nati e vissuti i suoi figli sino all'adolescenza. Anni trascorsi da capresi veri, con Edoardo e Dario che hanno frequentato le scuole isolane mentre Giuliana esercitava la sua professione di biologa nel laboratorio di analisi in piazzetta.



Nella casa al Castiglione Giuliana curava personalmente in ogni dettaglio da padrona di casa vera e genuina, accogliendo sempre gli amici con affetto e ospitalità autentica. Apprezzata da tutti gli isolani che la consideravano una di loro e che incontravano nella quotidianità della vita caprese. I funerali si terranno domani nell'ex cattedrale, di Santo Stefano, in piazzetta dove Giuliana giungerà dopo aver attraversato per l'ultima volta quel tratto di mare che divide Napoli da Capri.