Luxuria su Insinna: "Finti simpatici e finte affabili"

Dopo le polemiche per i fuori onda di Insinna, il mondo dello spettacolo si è diviso. Da una parte c'è chi ha attaccato il conduttore di Affari Tuoi accusandolo di avere due personalità, dall'altra c'è chi invece lo ha difeso sottolineando come il "vero" Insinna non sia quello mostrato dalle clip di Striscia La Notizia.



E così alla prima categoria appartiene Vladimir Luxuria che ad Oggi racconta la sua opinione sul caso scoppiato sul conduttore di Rai Uno: "Purtroppo quella di Insinna è la punta dell’iceberg. Ci sono tanti finti simpatici e finte affabili che trattano malissimo truccatori, parrucchieri e sarte. Mi è capitato un attore che stimavo molto, apertamente di sinistra, che è entrato in camerino urlando e tirando il suo abito addosso alla sarta. 'Questa porcheria la metti tu', le ha detto. Non è raro che i 'big' sfoghino le loro frustrazioni professionali su autori e maestranze. Così come ci sono conduttori che ringraziano i collaboratori. Amadeus è uno che ha una parola gentile per tutti. Un’altra persona perbene è Alessia Marcuzzi: è semplice, umile e vera".