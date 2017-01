Maddalena Corvaglia annuncia la fine del suo matrimonio: "Sono pronta"

"I matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l'amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più. Quando si è insieme e ci si sente più soli di quando si è soli e non ci si sente poi così soli", annuncia così la fine del suo matrimonio Maddalena Corvaglia.

L'ex velina e il marito Stef Burns si sono lasciati e a farlo sapere ai fan è stata proprio Maddalena dal suo profilo Instagram: "Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa Importante, portare dentro: sarà sempre nel mio cuore".

E conclude: "Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell'universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo. Ma ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte, mano nella mano, a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme. Con Amore. Maddy".