Maddalena Corvaglia in topless: la foto sexy infiamma i fan

Maddalena Corvaglia colpisce ancora con l’ultima foto postata su Instagram. La ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso una foto in cui ricorda i momenti in cui compariva in televisione: "Oddio che ricordi!! Il Burlesque rivisitato …. in chiave Corvaglia! #sipuofare#memories Vi adoro." La didascalia della foto richiama infatti ad un momento passato in cui la Corvaglia si esibiva in chiave sensuale e divertente sul piccolo schermo.

Maddalena bollente su Instagram

Maddalena Corvaglia ha un fisico mozzafiato, ormai lo abbiamo capito. Sarà per questo che ama fare sfoggio delle sue forme perfette sui social e in particolare su Instagram, dove spesso mostra il suo fisico atletico e lo fa nei modi più inaspettati.

L’ex velina di Striscia la Notizia e conduttrice televisiva oggi ha postato una nuova foto dove mostra tutto il suo splendore con la complicità di un bikini forse di qualche centimetro troppo piccolo… Di un colore viola brillante, il pezzo sopra del costume fa fatica a contenere le grazie, anche se la sorridente Maddalena non sembra preoccuparsene troppo. La didascalia, invece, è una citazione molto colta. Per commentare lo scatto, la showgirl ha deciso di riportare una citazione di Platone che recita: "Il bello è lo splendore del vero."