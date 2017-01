Madonna e il "vaffa" a Trump durante la Marcia delle donne

Con un berretto nero con le orecchie da gatto, Madonna ha fatto una apparizione a sorpresa alla "Marcia delle donne" anti-Trump a Washington, invocando la "rivoluzione dell'amore". "Siete pronti a scuotere il mondo? Benvenuti nella rivoluzione dell'amore", ha dichiarato dal palco la cantante prima di intonare due canzoni davanti a centinaia di manifestanti riuniti nella capitale federale.

In un discorso infuocato, Madonna ha detto di aver pensato molto di "far saltare la Casa Bianca" dalla elezione di Donald Trump, ma di aver scelto invece l'amore. La regina del Pop ha anche usato diverse volte la parola "fuck", in questo caso traducibile con l'italiano "vaffa...", rivolgendosi a quelli che dicono che "niente verrà da questa marcia".

Madonna ha cantato un suo singolo del 1989 "Express Yourself", un inno femminista del tempo. Ha concluso la canzone con una frase improvvisata, "Donald Trump, go suck a dick", un volgarissimo invito al nuovo presidente che non merita neanche di essere tradotto.