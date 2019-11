Madonna: "Fa bene bere urina dopo un bagno nel ghiaccio"

Madonna non è nuova a scandalizzare il pubblico mondiale con curiose trovate. Ma forse stavolta potrebbe aver calcato troppo la mano e molti sperano si tratti soltanto di una provocazione o di una battuta ironica.

Già qualche settimane fa, l'artista aveva fatto discutere pubblicando un video con un particolare allenamento per la voce: poco prima di entrare in scena per un concerto, si era fatta filmare mentre si massaggiava il seno. Secondo Madonna questa particolare manipolazione aiuterebbe le corde vocali. Stavolta, però, la cantante si è spinta oltre provocando la reazione disgustata anche di molti suoi fan.

La regina del pop ha pubblicato un video per illustrare la sua routine post-concerto. Sono le 3 di notte e vediamo la donna, 61 anni, insieme al suo coreografo Ahlamalik Williams, 24 anni. Prima i due si allenano fingendo alcune mosse di pugilato. L'adrenalina dello show deve essere ancora alta e Madonna salta continuamente senza lasciar trasparire segni di stanchezza. Successivamente l'artista si immerge in una vasca piena di ghiaccio. Nella didascalia ci informa che questa terapia prevede che la "ice bath" (il bagno col ghiaccio) segni sul termometro 41 gradi Fahrenheit, corrispondenti a 5 gradi Celsius.

Madonna si immerge titubante e tremante nella vasca e poi, per scaricare la tensione, continua a scherzare col coreografo e al momento dell'uscita dal ghiaccio le gambe della cantante appaiono fortemente arrossate. Per quanto questa terapia possa sembrare bizzarra, in realtà la crioterapia è una pratica collaudata da molti sportivi: il ghiaccio aiuta a ridurre gli infortuni e dona elasticità alla pelle. Questo trattamento è ormai usuale anche per molte star che spesso, sui social, lo documentano mostrando la loro entrata in appositi macchinari.

La vera sorpresa, però, arriva in coda al video. Dopo essere uscita dal ghiaccio, Madonna si riscalda coprendosi con un candido accappatoio e subito dopo la vediamo sorseggiare una bevanda di colore giallo. L'impressione è che si tratti di tè caldo, ma la scandalosa cantante non si smentisce e spiazza tutti con una rivelazione: "Fa molto bene bere l'urina dopo un bagno nel ghiaccio". Una nuova provocazione o semplice ironia?

La faccia della cantante mostra un sorriso beffardo che lascia pensare che si tratti solo di una battuta. Madonna, però, nel corso della sua lunga carriera ci ha abituato sia a stravaganti colpi di testa che ai suoi passeggeri innamoramenti per teorie new age e l'urinoterapia rientra tra quelle terapie - prive di fondamenti scientifici - ma molto in voga in alcuni settori delle medicine alternative.

