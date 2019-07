Madonna senza trucco sconvolge il web

La popstar Madonna, pseudonimo di Louise Veronica Ciccone, è stata di recente paparazzata senza trucco lasciando senza parole i suoi fan che non si immaginavano di certo di vederla così.

Nella foto in questione, infatti, si vede la popstar con un viso molto pallido e con gli occhi incavati. Molto probabile che sia a causa dello stress accumulato in questi anni. Madonna, 60 anni, rimane una delle cantanti più famose al mondo e i fan non sono abituati a vederla con il viso così sbattuto.

L’ultima canzone di Madonna, God Control , è un appello alla politica per la prevenzione della violenza armata. Da sempre la popstar mondiale si batte, tramite le sue canzoni, contro il mondo politico americano.

Madonna e i commenti (duri) dei fan

Dopo la pubblicazione della fotografia di Madonna senza trucco molti fan sui social si sono preoccupati. I commenti più frequenti erano di preoccupazione per la sua salute. "Sei troppo bianca", "Cosa ti sta succedendo?", i più gettonati. La preoccupazione dei fan, però, secondo i tabloid inglesi ed americani sarebbe infondata.