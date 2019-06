La madre di Diletta Leotta contro il gossip sulla figlia: "Non sta con Monte"

Da qualche giorno a quesa parte, si è fatta sempre più insistente l'indiscrezione secondo la quale Diletta Leotta e Francesco Monte si starebbero frequentando. Il gossip si è gonfiato a tal punto da richiedere prima la smentita della conduttrice e poi quella della madre della Leotta, Ofelia Castorina.

Secondo Dagospia, sarebbe finita la relazione tra Diletta Leotta e il dirigente Sky Matteo Mammì. In questi giorni, poi, sui social è stato diffuso un video in cui la ventisettenne saluta un ragazzo mentre è in treno. In sottofondo si sente la voce di un uomo che per alcuni sarebbe quella di Francesco Monte. Ecco qua, il gossip è servito. Intercettata da Tabloit.it, Diletta Leotta ha assicurato che tale relazione non esiste. "Monte? Siamo amici". La sua smentita, tuttavia, non sembra essere bastata a mettere fine al chiacchiericcio.

Ofelia Castorina smentisce la relazione di DIletta e Francesco

Ci ha pensato Ofelia Castorina, madre di Diletta Leotta, a precisare per l'ennesima volta che tra la figlia e Francesco Monte non c'è nessuna relazione. A chi le chiedeva informazioni a riguardo, infatti, ha replicato senza mezzi termini. Ha smentito il flirt e ha anche speso parole di solidarietà per Giulia Salemi, ex di Francesco Monte. "Tutto inventato, non si sognerebbe mai. Non credete a queste persone inutili che inventano storie inesistenti solo per passare il loro tempo inutile su Instagram. Non c'è niente di vero in questa storia, tra poco ve ne renderete conto tutti. Mi dispiace per Giulia, persone cattive non pensano al male che le hanno procurato alimentando queste bugie. La cosa grave è che ad alimentare questa storia sono state proprio quelle che si dichiarano vicine a Giulia. Questa storia è venuta fuori da chi è interessato a farsi pubblicità. Commentando la cosa, anche chi è vicina a Giulia non ha fatto altro che ingigantire questa storia fondata sul nulla. Così, la voce si sparge e chi ha inventato questo gossip ha ottenuto quello che voleva. La storia è talmente meschina che non vale nemmeno la pena parlarne. Tra qualche giorno non se ne parlerà più", ha scritto fra i commenti.