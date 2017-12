Magnini parla della rottura con la Pellegrini: "Ho sofferto molto"

La storia d'amore tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini è finita ormai da alcuni mesi. Ora è proprio l'ex nuotatore a spiegare cosa è successo.

Ospite nello studio di Verissimo, Magnini racconta a Silvia Toffanin le motivazioni della sua rottura con Federica Pelligrini, a cui era legato da diverso tempo. "È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti - ha spiegato - Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato".

L'ex nuotatore ha poi messo in chiaro chi tra i due ha voluto mettere un punto alla relazione: "Fede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell'amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita". Per il momento sembra però che nessuno abbiamo preso il posto della Pellegrini. Ad oggi il cuore di Filippo è ancora libero ma, conclude, "spero che nel mio oceano ci sarà un pesce rosso che mi aspetta".