Malena minacciata di morte per il reality con l'immigrato

Ormai è passato un anno da quando Malena era sotto i riflettori per via dell'Isola dei Famosi, negli ultimi giorni, però, sulla pornostar si è riaccesa di nuovo quella luce.

Malena, infatti, dopo aver accettato di partecipare a una sorta di reality con un immigrato (Il Vip e L'Immigrato) - lo stesso a cui ha partecipato Nina Moric qualche mese fa - ha ricevuto minacce di morte. Il reality in questione andrà in onda soltanto in rete e prevede che l'attrice a luci rosse e l'immigrato convivano per un tot di giorni. I due impareranno a conoscersi, a convivere e si studieranno a vicenda.

Ma il "sì" di Malena non è stato condiviso da qualcuno che, appena lo ha scoperto, ha mandato una lettera minatoria ai produttori del programma che - stando a quanto scrive Novella 2000 - hanno sporto denuncia. "Chiudete questo vergognoso reality, sennò a Malena e all’immigrato succederà qualcosa di letale in diretta", sarebbe stata la minaccia scritta a computer indirizzata a Luca e Luigi Tomei (gli organizzatori del reality).

Il Vip e l’immigrato è una sorta di reality che ha visto come protagonista della prima puntata Nina Moric. La modella croata, infatti, ha aperto alle telecamere, 24 ore su 24, le porte della sua casa. Adesso è la volta di Malena, ma la situazione sta sfuggendo di mano. "La produzione che abbiamo contattato stamattina - scrive Novella 2000 - ha cercato una location a Cassino ed è subito arrivata, appena si è sparsa la voce, una lettera minatoria. Così, è saltata la registrazione in piazza del trailer. Ma la prima puntata, invece, sarà trasmessa tra il 21 e il 25 gennaio (sempre in rete)".

E ancora: "L’immigrato in questione, ha fatto sapere la produzione, ha circa 40 anni e regolare permesso di soggiorno. I due produttori, Luca e Luigi, dopo la lettera di minacce hanno sporto denuncia ai carabinieri. E’ probabile che, dopo quello che è accaduto, la casa in Ciociaria dove si svolgerà il reality sia sorvegliata dalle forze dell’ordine".