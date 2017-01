"Malore per la De Filippi". E Maria smentisce le voci così

Sui social circolano voci che Maria De Filippi è malata, ma nel giro di pochissimo è la stessa conduttrice a smentire. Secondo le voci, il volto di punta di Mediaset avrebbe rinunciato, per problemi di salute, a registrare le puntate di 'Uomini e Donne' e 'Amici'. Prontamente la stessa Maria, attraverso l'account di Witty Tv, ha smentito su twitter: "Con l'avvicinarsi di Sanremo,

come dice qualcuno a me vicino, la mamma dei cretini è sempre incinta. Sotto Sanremo pare che questa tipologia di mamma e le sue gravidanze si moltiplicano. Ci vediamo domani alla registrazione di Amici. MDF", ha scritto De Filippi. Insomma a quanto pare qualcuno ha diffuso solo alalrmismo tra i fan della conduttrice di Amici. Intanto prende forma il Sanremo di Conti e delal stessa De Filippi che li vedrà insieme al timone durante le serate all'Ariston. Novità sulla gara e sulla scaletta delle serate.

La prima riguarda il numero dei Campioni in gara, che salgono a 22 rispetto ai 20 delle passate edizioni (per un totale di 30 artisti, con gli 8 della categoria Nuove Proposte). Nelle prime 2 giornate del Festival (7 e 8 febbraio) si esibiranno 11 Campioni a sera: di questi, i primi 8 (dopo il voto della Giuria della Sala Stampa e del Televoto, che avranno un peso del 50% a testa) accederanno alla serata del venerdì (per un totale di 16 Campioni) mentre gli ultimi 3 classificati (per un totale di 6) si sfideranno il giovedì in un "torneo a girone eliminatorio".

Nella terza, la cosiddetta serata "cover", quindi, 16 Campioni eseguiranno delle proprie versioni inedite dei grandi successi della canzone italiana (l'interpretazione più votata riceverà un premio speciale) e gli altri 6 si sfideranno per accedere alla serata successiva (due di questi, infatti, saranno definitivamente eliminati). Il venerdì sera, esibizione dei 20 Campioni ancora in gara, votati dalla Giuria di esperti (peso del 30%), dalla Giuria Demoscopica (30%) e dal Televoto (40%): le ultime 4 canzoni saranno definitivamente eliminate. Nella serata conclusiva, sabato 11 febbraio, si esibiranno i 16 Campioni rimasti in gara per proclamare il vincitore del Festival.