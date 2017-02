Maltempo, malocchio e sospetti sull'Isola: slitta Matrix, Porro furioso

L'avevamo già battezzata «L'Isola dei Peccatori», poi convertita nell'«Isola dei Cavernicoli», ora bisogna rinominarla L'«Isola degli Sf...ortunati». Sì, perché l'altra sera, lunedì, la puntata di debutto della dodicesima stagione del reality è saltata causa maltempo e rinviata a ieri sera. Insomma un'acquazzone ha impedito che si svolgesse regolarmente, e dopo un'oretta, la padrona di casa Alessia Marcuzzi ha chiuso la trasmissione. Non senza aver prima presentato i nuovi naufraghi, alcuni più lagnosi che mai, l'inviato Stefano Bettarini e l'opinionista in studio Vladimir Luxuria. E non senza aver condotto le consuete chiacchiere tra i concorrenti e i parenti in studio che paiono non vedersi da mesi, invece si sono lasciati da pochi giorni. «Ricordate l'uragano di due anni fa? - ha detto la Marcuzzi in apertura di puntata - Sull'Isola si è abbattuta una tempesta tropicale. Le condizioni meteorologiche sono peggiorate. Navighiamo a vista. Volevamo fare un'isola antropologica (per osservare cioè il comportamento dei naufraghi lasciati allo stato primitivo), ma questa sera sarà anche meteorologica. La situazione può cambiare da un momento all'altro, è l'Isola che comanda!». Pare ormai una maledizione, su quelle spiagge aleggia la sfortuna: due edizioni fa saltò la prima puntata per lo stesso motivo, qualche anno prima la bassa marea mise seriamente a rischio la vita di alcuni concorrenti che si lanciavano dall'elicottero per raggiungere a nuoto la meta. Oppure a mettersi di traverso questa volta sono le «iettature» lanciate dalla fattucchiere Wanna Marchi e figlia, ancora furibonde per essere state prima ingaggiate per il programma e poi lasciate a casa all'ultimo causa cambio di idea dell'editore ma soprattutto intervento di Striscia la notizia che per primo denunciò le malefatte delle due.

Certo è che, dopo quando accaduto, gli autori dovrebbero decidersi a cambiare location e trovare un luogo dove fa veramente caldo così le belle modelle ingaggiate allo scopo possano mostrare le loro forme senza congelare. Ovviamente, sul web, si sono sprecati i commenti perfidi che hanno preso di mira tutti, conduttori e concorrenti. E c'è anche chi ha lanciato sospetti (per esempio Dagospia) sulla reale portata della tempesta in corso in Honduras buttando lì l'idea che sia stata una trovata degli organizzatori per far saltare la puntata, fare un po' di casino ed evitare la sfida con la fiction I bastardi di Pizzofalcone in onda con grande successo su Raiuno. C'è da dire che se i dirigenti Mediaset avessero voluto evitare il confronto con l'ammiraglia di Stato, avrebbero potuto cambiare il palinsesto a loro piacimento senza aspettare l'acquazzone, evitando anche di buttare tanti soldi per allestire una seconda diretta. Chi invece ha dovuto subire modifiche di palinsesto è Matrix, il programma di approfondimento in onda in seconda serata su Canale 5. Ieri notte non è potuto andare in onda perché L'Isola si allunga fino a tardissimo e dunque è stato spostato a stasera. Non l'ha presa benissimo il suo conduttore Nicola Porro che ha postato un video su Facebook e Twitter in cui, in maniera divertente e ironica, fa notare che sintonizzarsi sul suo programma pare una «caccia al tesoro», alludendo ai vari spostamenti subiti. «Volevamo parlare di Trump e dei non famosi, gli immigrati, che sbarcano su un'Isola famosa, gli Stati Uniti e invece vi vedrete dei famosi che famosi non sono sbarcare su un'Isola non famosa». «Però - chiosa scherzoso Porro - lo spettatore che riesce a scovare il tesoro Matrix vince la partecipazione all'Isola del prossimo anno».

Insomma, come di consueto, il reality crea polemiche, dibattiti, irritazioni, convulsioni. Pure una ex fidanzata, quella del modello Andrea Marcaccini, si è fatta avanti denunciando di aver subito maltrattamenti e violenze dall'ex fidanzato. Cose da Isola dei Famosi, Peccatori, Cavernicoli, Sf..ortunati.