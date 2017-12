La mamma di Chiara Ferragni: "Fedez è un ragazzo in gamba. Ha sofferto molto nella sua vita"

Sicuramente questo è un momento pieno di gioia per Fedez e Chiara Ferragni, sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo.

I due, infatti, presto convoleranno a nozze e a marzo avranno il loro primogenito Leone. Ma le loro famiglie? Vanno d'accordo? Sì, e proprio per togliere ogni dubbio, la mamma di Chiara Ferrgani, Marina Di Guardo, ha deciso di spendere qualche parola per Fedez. La scrittrice si dice entusiasta della giovane coppia e in particolare del suo futuro genero.

Intervistata da Vanity Fair ha dichiarato: "Fedez è un ragazzo in gamba, geniale, che ha sofferto molto nella sua vita e merita il meglio". La mamma della Ferragni è certa che Chiara e Fedez saranno degli ottimi genitori e sul nipotino confessa: "Da femminista ho molto amato avere tre ragazze, ma sono felice per il primo nipotino maschio in arrivo".

Nella lunga intervista, poi, a Marina è stato chiesto anche cosa ne pensa della vita e dei ritmi dei due futuri sposi: "È affare loro, non ci metto il naso. Avere notorietà significa anche pagarne il prezzo, ma Chiara ha spalle forti e vigorose per potere sostenere tutto: critiche, annotazioni, anche gli insulti".