Maneskin, polemica per il tatuaggio di Damiano: Gesù con la sua faccia

Damiano David finisce al centro delle polemiche per un nuovo tatuaggio comparso sul suo corpo. Il leader dei Maneskin ha scelto la figura di Gesù, ma cambiando un dettaglio non da poco.

In tutte le puntate di X Factor, i Maneskin si sono contraddistinti per la loro esuberanza, eccentricità e diversità rispetto all'attuale panorama della musica italiana. Con loro grande sorpresa, questo non è bastato a farli salire sul gradino più alto del podio. A conquistare la vittoria del talent è stato infatti Lorenzo Licitra, il tenore nella squadra di Mara Maionchi. Poco importa, visto il grande successo che stanno riscuotendo. Le date dei concerti sono infatti tutte sold out.