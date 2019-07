Manila Boff: "Michael Terlizzi non è gay"

Le voci sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi, ex concorrente del Grande Fratello, si sono susseguite per settimane, ma da un po' di tempo a questa parte sembrano finalmente essersi arrestate. Nonostante il ragazzo avesse più volte specificato che il suo orientamento fosse eterosessuale, erano in pochi a credergli - ma una nuova conferma a "difesa" di Michael Terlizzi arriva stavolta da Manila Boff, ex corteggiatrice di Uomini e Donne Trono Over che avrebbe conosciuto Michael negli studi di Pomeriggio 5 e che proprio da quel momento avrebbe intrattenuto una breve relazione con il ragazzo.

La ex dama del Trono Over, proprio in studio da Barbara d'Urso, aveva infatti raccontato che prima di entrare nella casa del Grande Fratello Michael l'aveva corteggiata tramite Instagram per molto tempo. Così, una volta terminata l'esperienza nel reality per Terlizzi, Manila Boff non si è lasciata scappare l'occasione di conoscerlo meglio. I due avrebbero passato una romantica giornata alle terme, ma come racconta la Boff in una intervista al settimanale Nuovo, non sarebbe scattata la scintilla.

"Nei messaggi che mi mandava prima del GF sembrava davvero coinvolto, perciò io mi aspettavo che questo primo appuntamento andasse in tutt'altro modo - ha detto -. Michael non mi è sembrato deciso. Direi che è un bello che non balla. Mi è parso pensieroso tutto il tempo e non ho percepito alcuno slancio affettivo da parte sua. Eppure dice che sono bella e gli piaccio: tra le parole e i fatti c’è un abisso".