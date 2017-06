Manila Nazzaro confessa: "Il mio matrimonio è finito dopo 12 anni"

La conduttrice Rai di Mezzogiorno in famiglia, Manila Nazzaro, sta attraversando un periodo piuttosto duro della sua vita: il matrimonio con l'ex calciatore Francesco Cozza è finito.

Il dramma privato dell'ex Miss Italia 1999 è stato raccontato sulle pagine del settimanale Diva e Donna. Manila Nazzaro ha confessato che il matrimonio iniziato nel 2005 con l'ex calciatore di Reggina e Siena è finito. "La mia prima e unica storia d'amore - spiega la showgirl oggi 39enne -, il padre dei miei due bambini. Ci eravamo sposati nel 2005, dopo quattro anni di fidanzamento… Il mio lavoro mi ha aiutato a reagire, ma ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto… Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio per una donna del Sud come me, cresciuta in una famiglia unita. I miei genitori non hanno vissuto la cosa come uno scandalo, sia chiaro, mi sono stati vicini, ma nella storia della mia famiglia nessuno si era mai separato prima".

Manila Nazzaro racconta al settimanale che uno dei motivi della rottura con Francesco Cozza è stata la lontananza: "Lui in giro per l'Italia per lavoro, io sempre a Roma con i bambini. Abbiamo vissuto tanto tempo lontani e a un certo punto non ci siamo più riconosciuti. Ho cercato di salvare l'amore fino all'ultimo, ma poi ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di fare questo passo".

"La preoccupazione più grande - ha concluso la Nazzaro - sono i bambini: ho sempre cercato di non far vedere loro i momenti di tristezza e anche ora li tengo più possibile con me, anche quando esco con le amiche. Per fortuna comunque Francesco per i figli c'è sempre e continueremo comunque a essere una famiglia anche se non siamo una coppia".

Ora Manila Nazzaro si ritufferà nel lavoro: voci di corridoio a viale Mazzini la danno per favorita a I Fatti vostri, al posto di Adriana Volpe.