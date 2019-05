Manuela Arcuri, semifinale a Ballando con le Stelle a rischio

L’esperienza di Manuela Arcuri a Ballando con le stelle è quasi giunta al termine tra numerose difficoltà. L’attrice deve ora fare i conti anche con l’infortunio del suo maestro, Luca Favilla. In un video mandato in onda oggi, lunedì 20 maggio, nella trasmissione Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele, l’ex concorrente di Amici ha delle difficoltà evidenti nel muoversi durante le prove. I pressanti allenamenti hanno causato un affaticamento muscolare alle gambe, che non rispondono più ai comandi.

“ Sono stata malissimo a vederlo in quelle condizioni – ha spiegato Manuela Arcuri ospite in trasmissione-. Il medico ha detto che ci vogliono almeno due mesi di riposo ”. L’attrice si è mostrata molto preoccupata per la salute del suo ballerino e per l’esito della gara.

Per questa edizione di Ballando con le stelle sono state pensate due semifinali, che andranno in onda venerdì 24 maggio e sabato 25. “ Dobbiamo preparare sei balli. Non sappiamo come fare. Mi affido al pubblico, visto che c’è il televoto aperto. Spero che con il loro affetto ci possano aiutare ”, ha detto Manuela.

Luca Favilla al momento sta facendo tantissima fisioterapia ed è rimasto a riposo totale per tre giorni, ma oggettivamente nessuno sa se sarà in grado di gareggiare venerdì sera. La coppia è in sfida con Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, che secondo la giuria sono i migliori ballerini di tutta l’edizione. Manuela Arcuri era rimasta molto male della decisione presa dal collega di sfidarla, proprio per i loro trascorsi professionali. “ Mi vuole cacciare ”, aveva detto la Arcuri ospite a Vieni da me su Rai 1 la scorsa settimana, e il destino sembra proprio non andare a suo favore.