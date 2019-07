Manuela Arcuri sexy bikini a 42 anni

Fermi tutti, applausi e scena aperta per Manuela Arcuri. Paparazzata a 42 anni da "Diva e Donna", che ne pubblica le fotografie insieme al marito, Giovanni Di Gianfrancesco, e al figlio, il piccolo Mattia. Più bella ed esplosiva che mai, in bikini, conquista l'Italia. Non solo bella, ma anche una madre piena di attenzioni per il suo piccolo, come si vede nelle foto: la Arcuri aiuta Mattia, che indossa i braccioli, a nuotare e a stare a galla nelle limpide acque dell'Argentario. Le immagini, insomma, di quella che appare come una famiglia perfetta.

Manuela Arcuri, ancora oggi, riesce ad essere una delle donne più desiderata dal pubblico maschile italiano. Questo perché grazie alla sua innata sensualità e bellezza senza tempo, riesce sempre a sbaragliare la concorrenza. In vacanza all'Argentario con Mattia che nonostante indossi i braccioli per tenersi a galla, si fa aiutare e abbracciare da mamma Manuela. Immerso con loro nelle limpide acque dell'Argentario c'è anche Giovanni, papà del bambino e compagno dell'attrice dal 2010.

La famiglia gioca e scherza tra le onde, mentre la Arcuri attira su di sé i flash dei fotografi grazie a un fisico strepitoso.