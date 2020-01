L'ex moglie di Franco Ciani contro la Oxa: "Non lo vedeva da 30 anni"

È furente Manuela Falorni, la Venere Bianca moglie di Franco Ciani, morto suicida in una camera d’albergo a Fidenza. Manuela aveva risposato Franco dopo la fine del rapporto con Anna Oxa e con lui ha passato gli ultimi trenta anni di vita, insieme al figlio avuto da una precedente relazione.

Non le sono piaciute le dichiarazioni della Oxa e di parte della stampa che ha associato Franco solo al suo rapporto con la cantante, "dimenticando" che il loro matrimonio è durato 10 anni mentre il suo oltre trenta.

Ha affidato il suo dolore alla sua pagina Facebook dove ha scritto parole piene di rabbia e di dolore, ma lo ha fatto anche con noi che l’abbiamo raggiunta telefonicamente per provare a capire cosa di questa tristissima vicenda la renda così arrabbiata.

Signora Falorni oltre il dolore per la scomparsa di Franco tanta rabbia, perché?

"Sto leggendo le cose che stanno scrivendo i giornali, Anna Oxa non vedeva Franco da trenta anni. Non si sono mai detti neanche un ciao, e come fa lei a dire delle cose? Da una parola ne stanno facendo una telenovela".

Come si sente in questo momento?

"Ho tanto dolore, anche perché sembra che la vita di Franco si sia risolta nei dieci anni di matrimonio con Anna e in questi ultimi mesi di ritorno alla musica, ma nel mezzo ci sono trenta anni con me con mio figlio con una storia molto intensa fatta di tanti alti di tanti bassi e che adesso sta lasciando una lacerazione in me nel mio essere e nella mia famiglia".

Cosa ha letto che le ha provocato questa reazione?

"Il fatto che alcuni giornalisti scrivono solamente perché Franco è stato affiancato ad Anna Oxa. A me non interessa che scrivino della Venere Bianca, che scrivono di me, perché non voglio neanche andare a rimettermi in piazza e chi mi conosce lo sa, ma che speculino su una morte e su un dramma di qualcuno che arriva a suicidarsi, senza neanche capire che sta vivendo comunque un dramma, e dietro a lui lo stanno vivendo tutte le persone che veramente gli sono state vicine, gli sono vicine, e gli vogliono bene e tutto questo solamente perché è stato marito e autore della signora Anna Oxa”.

Sono state anche riportate delle dichiarazioni molto forti della signora Oxa

“Adesso afferma che la famiglia dovrebbe indagare perché è impossibile che lui si sia suicidato e ci sarà qualcosa magari un omicidio. Ma che vuole la signora Anna Oxa? Che stia zitta, che dica che sono trenta anni che non lo vede e non lo sente, e dica solo: 'Mi spiace'. Ecco una persona dovrebbe dire questo ma non dire 'Andate ad indagare, suggerisco alla famiglia'… lei non deve suggerire niente a nessuno”.

Cosa si sente di dirle?

"Che suggerisca a se stessa di non rompere la famiglia di Franco. Questo è quello che io mi sento di dire, anche perché la famiglia di Franco per trenta anni siamo stati io e mio figlio, questa è la verità".