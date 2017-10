Mara Maionchi confessa: "Tiziano Ferro mi ha odiato per un periodo"

"Tiziano Ferro? Mi ha odiato per un periodo. Quando si è presentato a Sanremo non è passato ma non era ancora pronto".

È così che Mara Maionchi, attualmente impegnata come giudice a X Factor, ha parlato in un'intervista realizzata per il sito online spns.it del suo rapporto con Tiziano Ferro, quella volta che a Sanremo "arrivò decimo. Ha avuto qualche piccolo premio che lo ha ripagato di alcune spese che sicuramente avevano fatto i suoi genitori - racconta - ma la verità è che gli è andata bene a non essere scelto..." E spiega: "Quella timbrica speciale che aveva avuto sempre era una cosa, ma la qualità delle canzoni l'ha guadagnata. Se gli fosse andata bene immediatamente, il tempo non gli avrebbe concesso di scrivere pezzi così particolari".

Mara, prima di tutto produttrice e super scopritrice di talenti come Gianna Nannini tra i tanti, ha raccontato così degli aneddoti particolari sul cantautore di Latina. "A18 anni veniva a far sentire le sue canzoni a me e si sentiva continuamente dire di 'no, fa schifo, non va bene', due volte a a settimana. Facendo avanti e indietro da Latina. Poi quando abbiamo ascoltato Tiziano in classifica in Italia e in Francia... è stato un regalo".