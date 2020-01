Mara Venier prende a calci Staffelli dopo la consegna del Tapiro

Mara Venier è finita ancora una volta nel mirino di Striscia La Notizia. Questa volta però la protagonista della gaffe che le è valsa il Tapiro non era lei ma la sua sosia Francesca Manzini. L’ultimo deepfake realizzato da Striscia la Notizia su Mara Venier che prende a calci un koala (di peluche) ha fatto seriamente arrabbiare il popolo australiano. Valerio Staffelli ha così raggiunto la presentatrice - quella vera - per consegnarle di persona l’ennesimo tapiro.

Negli scorsi giorni è andato in onda su Striscia lo sketch realizzato da Francesca Manzini, l’imitatrice rivelazione del talent “Amici Celebrities”, che fingendo di essere la Venier prende a calci un koala di peluche ed esclama: " Se ero un canguro te pigliavo a calci nel c**o. Mi ha preso un capezzolo, qualcuno se lo prenda ". L’incredibile somiglianza fisica e vocale della Manzini con Mara Venier ha fatto il resto. In molti hanno infatti creduto che il deepfake del tg satirico di Ricci fosse la vera Mara Venier che “maltratta” un koala, scatenando le polemiche.