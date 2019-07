Maratea vip: Richard Gere blindatissimo

Una settimana importante per il cinema a Maratea,ma anche per gli amanti del gossip. La perla del Tirreno, che ospita l'undicesima edizione delle Giornate del Cinema Lucano, è un via vai di vip che si passano il testimone non solo sul palco allestito nello splendido Hotel Santavenere, ma tra le spiagge più suggestive (e privatissime) e i migliori resort e ristoranti della zona.

Il più 'capriccioso' e blindato Richard Gere, avvistato sempre in compagnia dei bodyguards e mai troppo sorridente. Cene rigorosamente a base di pesce e suite vista mare nell'hotel più lussuoso di Maratea, avvicinarlo è impossibile se non agli unici due appuntamenti pubblici, la masterclass pomeridiana e la premiazione, ma non un minuto in più e bandita qualsiasi domanda sulla sua vita privata. Nel parco dello stesso resort un gruppo di giornalisti è già pronto a gridare allo scoop davanti a Bono Vox, star internazionale non annunciata, ma la sorpresa dura giusto il tempo di sentire il dialetto napoletano del presunto leader degli U2 per scoprire che si tratta del suo sosia, Roberto Minini.