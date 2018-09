Marcia Cross: l’ex “Casalinga Disperata” e la sua battaglia contro il cancro.

L’attrice Marcia Cross è scomparsa dai radar per un breve periodo. L’ultima apparizione è stata nella seconda stagione di Quantico, la serie action in cui ha recitato anche la bellissima Pryanka Chopra. Qualche ora fa poi è spuntata una foto sul profilo Instagram di Marcia Cross che, immediatamente, ha scosso il mondo dei social.

L’ex Casalinga Disperata della nota serie tv ha combattuto e vinto la sua battaglia contro il cancro , come testimonia lo scatto che è stato condiviso sul suo profilo ufficiale. 56 anni, fisico mozzafiato e talento da vendere, Marcia Cross ha sempre vissuto in sordina la sua popolarità, ha preferito recitare piuttosto che mettersi in mostra con foto e selfie, ma questa volta è andata contro corrente per una giusta causa. “Sono grata e felice di essere viva” scrive l’attrice sui social, “sono solo un po’ triste per i capelli corti” ironizza.

L’immagine che Marcia Cross ha pubblicato sui social ha attirato molte interazioni, non solo da parte dei suoi followers che erano ignari delle sue condizioni di salute, ma anche da molti amiche e colleghi. “Cari amici” scrive poi in un’altra nota pubblicata su Instagram, “grazie per l’affetto. Sono in remissione, ho vinto la mia battaglia contro il cancro. Sto bene anche se la strada è stata tutta in salita, ora sono più felice che mai” conclude. Marcia Cross è forse una delle attrici più talentuose della tv di oggi. Iconica nel ruolo di Bree Van De Kamp in Desperate Housewies, negli anni ’90 è apparsa in Melrose Place dove ha interpretato la cattivissima Kimberly.