"Marco Predolin è morto?" Il conduttore smentisce la fake news

Marco Predolin è morto? No, assolutamente no: è lo stesso conduttore televisivo a smentire la fake news che sta circolando nelle ultime ore. L’ex concorrente del Grande Fratello, che recentemente si è sposato con Laura Fiini, ha deciso di pubblicare un video tramite il proprio profilo Instagram per smontare la bufala. "Ebbene sì, sono vivo e non sono morto. Ancora una volta, per la seconda volta, sta girando una voce: non so quale tipo di str*nzo ha rimesso in giro questa voce. Sento alla radio, "ma no, è morto": macchè morto! Oggi è il 5 di giugno, sono a Porto Rotondo, ho la faccia del morto? No, perché mi dovete rompere i cog*ioni a me?"

Il conduttore smentisce la sua morte su Instagram

Marco Predolin non è morto, anzi, smentisce rilanciando il fatto che già anni fa era stata divulgata una notizia simile. "Già venti anni fa c’era stato il problema che ero malato di AIDS: io sto bene e tutti quelli che metteranno in giro queste voci, a loro capiterà questa cosa qui. Mettere in giro una voce così squallida e così meschina… Io sono vivissimo, appena sposato felice qui al mio ristorante, ok?", scrivo. Come ribadito dal diretto interessato, non è la prima volta che circolano voci sul suo decesso: nel corso degli anni Novanta sono circolate alcune voci infondate che annunciarono la sua morte e poi il suo ricovero in ospedale per Aids. Anche in quell’occasione Predolin smentì tutto annunciando possibili azioni legali: nell’intento di chiarire quanto avvenuto in quella circostanza, l’imprenditore decise di raccontare quella straniante esperienza in un libro intitolato Chi non muore si rivede.