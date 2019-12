Mariah Carey non sa cosa sia una bolletta dell'energia elettrica

Dopo essersi aggiudicata una nuova numero 1 nella prestigiosa classifica americana BillBoard Hot100, con il singolo All I want for Christmas is you, Mariah Carey è tornata al centro dell'attenzione mediatica. A far parlare dell'artista, nelle ultime ore, sono delle dichiarazioni rilasciate in passato dalla stessa, che sono diventate virali in rete e stanno dividendo l'opinione del web. Così come emerge da un video pubblicato da diversi utenti in rete, nel corso di una vecchia intervista Mariah si era detta ignara di cosa fosse una bolletta dell'energia elettrica.

"Paghi bollette? -domanda la cantante classe 1970 al cronista nel video trapelato in rete, per il quale in molti ritengono che la stessa abbia commesso una gaffe- Chi? Cosa? Che cos’è? Ah, per l’elettricità. E tu devi pagare per questo? In America, per noi è gratis, sì... fidati è gratis”.

E sotto il video in questione, pubblicato su YouTube in molti si sono mobilitati a rilasciare dei commenti su quanto di discutibile aveva a suo tempo dichiarato la popstar americana. "Ha un gran senso dell'humor!", esclama qualcuno. Poi, si legge: "Sto piangendo, è la regina del lusso!". Un altro utente commenta, così: "Lei ha detto 'Bill, chi?'. Sono morto". Infine, si legge: "Era confusa, perché lui ha detto "pay bill" e nell'inglese americano si dice "pay the bill". Quindi, lei ha pensato che 'bill' fosse Bill, un nome".

Quanto rilasciato dall'attrice, cantautrice e produttrice discografica americana, circa l'energia elettrica, ha diviso l'opinione degli utenti in rete. Tralasciando la sua discussa intervista, Mariah Carey è reduce dal raggiungimento della sua diciannovesima numero 1, conseguita nella classifica dei singoli americana, BillBoard Hot100, con All I want for Christmas Is You. Il singolo natalizio della Carey, considerato uno dei migliori classici natalizi di sempre, quest'anno ha celebrato il venticinquennale dalla sua uscita. Motivo per cui, la popstar ha regalato ai suoi fan un nuovo video della sua celebre canzone di Natale, che è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Mariah Carey.

Mariah Carey e il cachet stellare

La cantante statunitense, soprannominata "la regina del Natale", è stata ingaggiata di recente nel cast di un nuovo spot, realizzato per le patatine Walkers in vista delle festività natalizie. Il nuovo video dello spot in questione ha fatto il giro del web in poco tempo. E secondo quanto è stato riportato da The guardian, la Carey -che vanta un patrimonio da almeno 520 milioni di dollari- è riuscita a guadagnarsi la notevole cifra di quasi 12 milioni di dollari, per la precisazione 11,6 milioni, lavorando in collaborazione con Walkers.

