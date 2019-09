Mariano Di Vaio, papà per la terza volta: lo scherzo e l'annuncio di Eleonora Brunacci

E’ un altro maschietto il terzo figlio della coppia composta da Eleonora Brunacci e dal fashion blogger, nonché imprenditore Mariano Di Vaio. A dire il vero possiamo definirla una bella famiglia numerosa visto che Mariano ed Eleonora stanno per diventare di nuovo genitori per la terza volta. Alcuni mesi fa il modello in un post social ha scritto che aveva sempre sognato di avere una grande famiglia.

L’ultima foto, pubblicata sul profilo Instagram del giovane imprenditore ritrae tutta la famiglia al completo: dal primogenito Nathan Leone, nato nel novembre 2016 al secondogenito, Leonardo Liam venuto al mondo nel giugno 2018 mentre il terzo figlio sarà un maschietto. “E’ un altro ragazzo! Troppo Felice! – ha scritto il modello sotto il post social di Instagram - La nostra famiglia sta crescendo rapidamente! Siamo quasi pronti per formare una squadra di calcio intera, solo un’altra coppia e siamo a posto!".