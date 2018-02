Mariano Di Vaio sarà papà per la seconda volta: "Bellissima sorpresa"

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci aspettano un altro bambino. Ad appena un anno dalla nascita di Nathal Leone, la coppia si appresta a vivere questa meravigliosa avventura.

Il fashion blogger italiano più famoso nel mondo non riesce a trattenere la gioia per la seconda gravidanza della moglie Eleonora Brunacci. Mariano Di Vaio, nato ad Assisi nel 1989, ha annunciato a Vanity Fair l'arrivo del secondo figlio: " Arriverà una bellissima sorpresa, diventerò genitore per la seconda volta dopo il mio esserlo di Nathan Leone. Non ce lo aspettavamo così presto, ma lo cercavamo. La famiglia si sta allargando velocemente e non potrei essere più felice di così ". Il primo figlio della coppia è nato appena un anno fa, ma tanto è l'amore tra i due che non ha senso aspettare. Oltre la vita familiare, Di Vaio sta vivendo anche un momento molto importante dal punto di vista lavorativo. Il top influencer è infatti un noto imprenditore. Nel 2015 ha fondato l'azienda di e-commerce Nohow che oggi conta ben 15 dipendenti.