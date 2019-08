Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sempre più uniti contro tutti?

La fine del matrimonio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ha fatto parlare a lungo nelle giornate successive alla nota con cui i due hanno ufficializzato le indiscrezioni sulla rottura ormai definitiva. Tanti i commenti, straordinario l’intervento del cantante intervenuto a sedarli, delicate le dichiarazioni della figlia Aurora che sulla madre dei suoi fratelli Raffaella Maria e Gabrio Tullio ha avuto parole di stima e tenerezza.

Nelle settimane a venire la granitica discrezione dei diretti interessati non ha confermato né smentito il retroscena relativo alla presunta nuova relazione della modella bergamasca con l’imprenditore Charley Vezza. La voce già diffusa da Alberto Dandolo su Dagospia torna a farsi sentire anche adesso attraverso la penna dello stesso giornalista che su Oggi ha aggiunto nuovi dettagli sulla supposta storia sentimentale tra Marica Pellegrinelli e proprietario dello storico marchio piemontese di design.

"Pellegrinelli e Vezza, storia d’amore ostacolata dalla madre di lui"

Nella rubrica "Ah saperlo!" del settimanale Oggi curata da Alberto Dandolo si legge che la storia d’amore tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza prosegue a gonfie vele al punto che sarebbe imminente l’ufficializzazione. Tuttavia, la madre del ragazzo descritta come "potente regina dei salotti" starebbe ostacolando questa relazione: "Marica volta pagina. Pellegrinelli e Vezza sempre più uniti". Cosi scrive Dandolo, che poi ha specificato: ""Si mormora che la storia d’amore tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza proceda, seppur in segreto, a gonfie vele. I due avrebbero appena trascorso qualche giorno in una casa di un comune amico alle porte di Firenze. Presto, pare, ufficializzeranno il loro legame mostrandosi assieme a Forte dei Marmi dove il rampollo possiede una lussuosissima villa. Ad ostacolare però la neonata relazione ci sarebbe la madre del ragazzo, la potente regina dei salotti Sandra Vezza".