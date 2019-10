Marica Pellegrinelli in topless su Instagram, ma il web tuona: "Mangia di più"

Una delle ultime foto postate da Marica Pellegrinelli sul suo profilo Instagam ha scatenato alcuni commenti poco piacevoli da parte del web, che l’ha accusata di avere una forma fisica troppo esile.

Da quando ha ufficializzato la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti ed è uscita allo scoperto insieme al nuovo fidanzato Charlie Vezza, la Pellegrinelli è finite spesso nel mirino degli hater: i fan del cantante non hanno approvato la nuova relazione di Marica e le si sono scagliati contro con accuse e offese di ogni genere. Lei ha sempre preferito ignorare l’”odio sociale” e, anche in questa ultima occasione in cui alcuni utenti della rete l’hanno accusata di essere “orrenda” a causa di una silhouette troppo magra, la Pellegrinelli ha scelto di lasciare cadere nell’oblio ogni giudizio malevolo nei suoi confronti.

Le ultime foto che ha postato lei su Instagram la ritraggono struccata, in topless, con un cappellino verde e dei pantaloni neri in lattice. Nulla di compromettente per i molti fan della ex valletta di Sanremo che, però, è stata bersagliata da alcuni hater perché ritenuta troppo magra. “Pelle e ossa”, “Meglio che mangi un po' Marica, all’uomo vero piace la carne...”, “Orribile”, si legge tra i commenti al post. “Stranamente questa foto non rende onore alla tua bellezza”, “Che brutta in questa foto”, “In questa foto non mi piace proprio!!!!”, ha continuato a scrivere qualcun altro senza risparmiare giudizi troppo feroci.

I fan della Pellegrinelli, tuttavia, sono intervenuti in sua difesa ritenendo che, così come in altre occasioni, lei resta sempre bellissima.