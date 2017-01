Marina La Rosa all'Isola dei Famosi 2017?

Marina La Rosa potrebbe essere una dei naufraghi all'Isola dei Famosi 2017? Il pubblico di certo apprezzerebbe questa scelta, ma al momento l'ex gieffina non se la sente. Anche se non esclude una partecipazione in futuro, come ha confessato in una recente intervista.

" Ora non me la sentirei di lasciare i bambini - ha spiegato la siciliana - ma mi interesserebbe l'Isola dei Famosi. Anche se ormai non ci vanno più i famosi, ma chiunque... Perché ti riduce al nulla rispetto alle tue esigenze: mi incuriosisce dal punto di vista psicologico ".

Dopo l'uscita dal Grande Fratello, sembrava che per Marina si fosse aperta una carriera luminosa nel mondo dello spettacolo: delle scelte giuste in televisione e a teatro la portarono, tra le altre cose, a recitare in "Beautiful" e "Un posto al sole". Per un po' però la siciliana aveva deciso di fare solo la mamma: tuttavia c'è stato un ritorno sulle scene con "Il giallo della settimana", spin off di "Quarto Grado".

La Rosa si è di recente espressa sull'evoluzione del Gf in Grande Fratello Vip, l'espulsione di Clemente Russo e, naturalmente, tutti le chiedono sempre di quella prima edizione del reality in cui fu protagonista. Dove le fu affibbiato il soprannome di "gatta morta".