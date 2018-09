Marini, Nudo e tutti i vip assuefatti all'Isola e al Gf

È un'epoca di amara disoccupazione, si sa. Eppure i tanto criticati reality un pregio ce l'hanno, danno lavoro a molti. Si è formato così l'esercito dei «professionisti dei reality», gente che salta da un reality all'altro (senza fare poi tanto, tra l'uno e l'altro). La loro unica occupazione è proporsi a questi casting, chiudersi dentro una casa piena di telecamere e poi magari, subito dopo, buttarsi in viaggi in giro per il mondo zaino in spalla. Nel mezzo qualche ospitata, raramente un ruolo fisso in un programma, tanto meno una conduzione. I reality in pratica sono diventati parcheggi per gente dello show business, quell'incarico a tempo determinato che nessuno ormai disprezza più. Un posteggio per operai dello spettacolo con poca puzza sotto il naso.

Facendo un excursus si trovano nomi di vario tipo. Partiamo da Lory Del Santo, che potrebbe entrare nella casa del nuovo Grande fratello Vip. Forse la prossima puntata. «Deciderà lei», dicono i vertici Mediaset. E qui serve un occhio di riguardo. Ha appena perso il secondo figlio, Loren, 19 anni, che si è tolto la vita. E per la Del Santo è il secondo colpo, dopo la perdita di Conor, avuto da Eric Clapton e caduto da una finestra al 53° piano di un grattacielo a New York nel 1991. Ha scelto di partecipare al reality, dice, «per reagire». Qualcuno la attacca sui social dai quali è stata assente per un mese, ma lei si difende come un leone nei salotti tv. Lory partecipa due anni fa a Pechino Express con il fidanzato Marco Cucolo. Prima ancora vince nel 2005 L'Isola dei Famosi e nel 2009 partecipa alla quarta edizione de La Fattoria. Nel frattempo tante ospitate, qualche esperimento da regista da dimenticare. Eppure proprio con lei, il reality assolve ora la sua funzione più alta. «Dopo il lutto di mio figlio Loren ho rinunciato immediatamente al GfVip. Poi però ho pensato che per me sarebbe una grande terapia».

Un'altra professionista del settore reality è la Valeriona nazionale. La Marini comincia la trafila nel 2005 come concorrente del talent Reality Circus, condotto dalla d'Urso, con concorrenti, addestrati ed allenati da alcuni veri circensi professionisti a compiere numeri da circo. Nel 2008 ha un ruolo da guest star a L'Isola dei famosi, un aperitivo per quella che sarebbe stata la sua reale partecipazione al reality più faticoso della tv, nel 2009. Nel mezzo un Grande fratello Vip nel 2016, un'esperienza che all'epoca definì «molto difficile» e che non le ha dato i frutti sperati. Segue un periodo in cui, in varie interviste, si definisce stanca di fare «comparsate» da guest star «meriterei di più. Avrei bisogno che un regista come Ferzan Ozpetek o come Pedro Almodovar mi offrisse l'occasione di smontare il mio personaggio e la mia iconografia». Mire alte, occasioni poche. Si butta nel reality più triste di Costantino della Gherardesca, Le spose di Costantino, e poi via. Per poi ributtarsi come guest nell'ultima edizione de L'Isola. Ma è ora a Temptation Island Vip, che la Marini ci sta dando grandi soddisfazioni. Entrata col (paziente) compagno Patrick Baldassarri ha acceso i social per aver apparentemente perso la testa, senza ritegno alcuno, per il tentatore spagnolo Ivan Gonzalez...

Un altro professionista del reality degno di nota è Walter Nudo, che vince L'Isola nel 2003, senza mai fare il grande salto di carriera. Racconta di essere stato tartassato dalle richieste di partecipazione ai reality, in questi anni, e di non avere mai ceduto. Passa per Tale e quale Show nel 2015, ora lo vedremo al prossimo GfVip ed è tra i favoriti alla vittoria.

Un'altra habituée dei reality è Vladimir Luxuria. Partecipa a L'Isola nel 2008, vince avendo la meglio su Belen Rodriguez, ci torna nel 2011, come opinionista e l'anno dopo come inviata. Sempre come opinionista si presta al Gf nel 2014 e di nuovo a L'Isola nel 2017. Di questi tempi sta dando il meglio a Tale e quale Show. Nel parterre dello show Rai di Carlo Conti c'è anche Antonella Elia, l'anno scorso concorrente di Pechino Express, dove con Jill Cooper formava la squadra delle Caporali. «Quando c'è da combattere divento un animale», aveva detto. Chi non ricorda, infatti, le sue litigate furiose con Aida Yespica a L'Isola del 2004? Le aveva divise Carmen Di Pietro, che ritroveremo nel 2018 al GfVip, dove svela all'Italia un trucchetto di portata rivoluzionaria, tra il trash e il delirante, per mantenere turgido il décolleté, cioè tenere il reggiseno in freezer.

Avvezze ai reality anche le più giovani Donatella, di cui una, Silvia Provvedi, da poco è una ex di Fabrizio Corona. Sono prossime ad entrare nella casa del GfVip, dopo aver vinto L'Isola nel 2015, passando per X Factor sei anni fa e per Dance Dance Dance, su Fox Life lo scorso anno. Insomma, lo show business sta cambiando, e come ogni settore, è sempre più precario per chi lo abita da dentro. Un reality, in fondo, non si nega a nessuno...