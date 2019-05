Lo chef Mario Batali a processo per presunte molestie su una ragazza

Mario Batali, chef stellato che vive negli Stati Uniti, è stato accusato di molestie da una giovane ragazza ventottenne.

Batali, 58 anni, fino a poco tempo fa era uno dei più popolari cuochi televisivi d'America grazie al suo programma televisivo "The Chew", in onda su ABC. Lo chef è definito grande amico dei vip. Nel suo curriculum vi sono ben 2 stelle Michelin e l'essere socio della famiglia Bastianich.

Batali era già caduto in disgrazia l'anno scorso dopo che in pieno #MeToo tre donne lo avevano denunciato per molestie raccontando di essere state toccate senza consenso nei suoi ristoranti di Manhattan, ma poi il caso era stato chiuso per mancanza di prove. A rivolgergli la nuova pesante accusa è una donna di 28 anni, Natali Tene, che chiede anche il pagamento di danni materiali e che avrebbe denunciato di aver subito un vero assalto da parte dello chef nell'Aprile 2017. Il fattaccio sarebbe avvenuto al "Towne Stove and Spirits", un ristorante situato non lontano dalla sede "Eataly" di Boston di cui Batali era socio. La giovane donna aveva chiesto un selfie, ma una volta al suo fianco lui ne avrebbe approfittato costringendola a baciarlo e toccandole il seno. L'avvocato di Batali, parlando alla Cnn dice che il suo assistito nega le accuse: "Siamo pronti combatterle con vigore".

Ad ogni modo la carriera dello chef è comunque già in crisi, costretto dalle precedenti accuse a cedere gran parte della sua attività e a chiedere scusa a tutte coloro che aveva offeso con il suo comportamento.