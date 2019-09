Marracash insinua che Fedez non sia l'autore delle sue canzoni: "Nuovi ghost writer?"

Ai tempi degli esordi di Fedez nell'industria musicale, il rapporto tra quest'ultimo, allora giovane promessa della musica rap, e Marracash poteva dirsi sereno e all'insegna della stima reciproca, tanto che il rapper di Margarita spendeva parole positive sul conto dell'esordiente Fedez. Ma col tempo, il rapporto idilliaco venutosi a creare originariamente tra i due artisti ha inziato a deteriorarsi e nelle ultime ore fa discutere molto un commento pubblicato dall'artista nato a Nicosia e speso sul conto del cantante di "Cigno nero". Nello specifico, Marracash ha insinuato in rete che Fedez non sia l'autore delle sue canzoni, lasciando intendere che il rapper si avvalga dell'ausilio di autori professionisti disposti a scrivere e a far pubblicare canzoni per suo conto, in cambio di un tornaconto, così come previsto dai patti di "ghostwriting" ("scrittura fantasma").

Marracash smonta Fedez e lo accusa di ricorrere al ghostwriting

Sul profilo ufficiale di Esse Magazine è stato condiviso un post che riporta alcune dichiarazioni che ha rilasciato il rapper Fedez, nel corso di una recente intervista: "Nuovo metodo di scrittura, nuovi processi creativi. Come una macchina della resurrezione". E le ultime parole di Fedez, che anticipano la realizzazione del suo nuovo album in arrivo, sono state commentate in modo malizioso proprio da parte del rapper Marracash. "Nuovi ghost writers?" (ovvero "Nuovi scrittori fantasma?", ndr) è la domanda al veleno che ha scritto Marracash, come commento al post di Esse.

Dall'insinuazione maliziosa lanciata da Marracash, si evince che quest'ultimo sia restio a credere che Fedez sia l'autore originario delle sue canzoni, un messaggio al veleno quello dell'attuale compagno di Elodie, che ha diviso l'opinione del popolo del web a metà. "Nuova m***a insomma", si legge tra i commenti critici spesi sull'atteso album di Fedez. "Marracash fa il bullo - scrive un altro utente, sempre sotto il post di Esse- ma anche lui ha scritto un brano per Sfera Ebbasta".