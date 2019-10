Marracash: "Sfera Ebbasta? L'unico che mi ha cercato quando ero disperato"

"Persona" è il nuovo lavoro discografico di Marracash, che uscirà il prossimo 31 ottobre. Un viaggio introspettivo per il rapper siciliano, che per questo disco ha scelto di collaborare con nomi forti della scena pop e rap italiana. A loro Marracash ha dedicato, giorno dopo giorno, una serie di post social intimi e personali sul rapporto che lo lega a ciascuno di loro. Tra loro c'è anche Sfera Ebbasta, al quale Marracash ha dedicato un post molto particolare.

" Quando ho conosciuto Gionata (Sfera Ebbasta ndr) - svela Marracash su Instagram - lui e Charlie venivano spesso da me per decidere le strategie discografiche, e lì ho percepito per la prima volta il gap con una nuova generazione di rapper. Avevano idee strane, si ispiravano ai trapper americani, mi dicevano cose come: 'Nei live vogliamo esibirci con il pezzo intero sotto, non solo sulla base'. Cercavo di spiegargli che avevano torto e che non tutto si poteva translare in Italia con lo stesso effetto. Su una cosa però avevano ragione loro: farcela all’estero. Per me era impossibile anche solo pensarci, mi sembrava una perdita di soldi, tempo ed energie. Una cosa inarrivabile. Per Gionata invece no ed è per questo che ce l’ha fatta. Tra tutti gli artisti che sono passati per la mia etichetta, lui era il più sicuro del suo talento".