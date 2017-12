Martina Colombari: "Anche se sono sposata gli uomini si propongono con me"

Martina Colombari è da poco tornata da Barcellona, dove ha girato una campagna pubblicitaria per gli integratori Swisse.

La showgirl è considerata tra le donne più belle del mondo. Ma come fa a mantenersi in forma a 42 anni? "Da qualche anno ho cambiato alimentazione: non mangio carne rossa, non fumo, bevo poco vino, mangio proteine vegetali, sto togliendo il glutine dopo aver fatto il test del dna. Faccio molta attività fisica". E proprio questo suo essere magra e con i muscoli al punto giusto aveva fatto insorgere il popolo del web che aveva accusato Martina Colombari di essere anoressica. "Purtroppo - ha ribattutto lei - la gente utilizza i social come una volta si andava al bar dello sport. Un conto è un corpo 'fit', un altro un corpo malato. Spesso sopporto in silenzio, ma ogni tanto, di fronte a queste accuse assurde, mi parte la mia vena romagnola, rispondo e mordo".

Ma quello che colpisce da sempre di Martina Colombari non è soltanto l'indiscutibile bellezza. La showgirl, infatti, è fidanzata da 22 anni e sposata da 13 con Billy Costacurta. Il loro amore - come lei stessa ha confessato a IlGiorno - procede a gonfie vele, nonostante "a volte si va con una nuotata liscia, altre volte ci sono delle buche da affrontare come in tutte le famiglie".

Martina Colombari, poi, nel corso della lunga intervista ha anche rivelato di essere una donna molto gelosa. "Sì - spiega -. Vedo che c' è un atteggiamento generale in cui non ci si fanno troppi problemi (sia per gli uomini che per le donne) a cercare amanti. Anche se sanno che sono sposata, gli uomini non esitano a proporsi, e credo che lo stesso succeda a mio marito, sebbene non venga a raccontarmelo. Quindi bisogna avere i ricettori a 360 gradi... ".