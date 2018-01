Masterchef, Joe Bastianich nella bufera: "Campobasso è un posto sfigato"

Joe Bastianich, giudice di Masterchef, è finito nella bufera dopo un commento fatto durante l'ultima puntata del fortunato show televisivo targato Sky e andato in onda ieri sera.

Al momento della "Mistery Box", Bastianich ha iniziato a fare il giro delle postazioni cercando di far conoscere al pubblico i nuovi concorrenti. Ma quando si è soffermato a parlate con Joayda, domenicana di 31 anni, ha chiesto qualche particolare in più sulla sua vita privata.

Dopo aver saputo che la concorrente vive a Campobasso insieme al marito, Joe ha subito risposto: "Dov'è Campobasso, mi sembra un posto sfigato!". Anche Joayda ha risposto però che in molti glielo fanno notare.La frase non è passata inosservata e sui social, in particolar modo su Twitter, è scoppiata la polemica per la frase infelice detta da Bastianich.