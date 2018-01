Matrimonio Cracco, si strappa il vestito della moglie

Incidente "sexy" al matrimonio di Carlo Cracco. Il vestito della sposa si impiglia in una scarpa e si strappa. Piccolo imprevisto nella grande cerimonia per le nozze, a Palazzo Reale a Milano, tra lo chef e la sua compagna. Rosa Fanti quando è scesa dall'auto ha dovuto "combattere" col suo vestito. Un uomo della sicurezza, per errore le ha calpestato lo strascico dell'abito strappando così l'abito. Ma la neo signora Cracco non ha avuto particolari problemi. Con grande signorilità ha tenuto in mano un lembo dell'abito e ha proseguito la sua "passerella" con Cracco. Un gesto che ha stupito i presenti. Insomma un piccolo incidente che ha accompagnato il sì che unito in matrimonio uno degli chef più amati e la sua compagna. A celebrare la cerimonia è stato il sindaco Giuseppe Sala. La cerimonia era riservata a pochi intimi. Tra gli ospiti, la conduttrice Camila Raznovich, conduttrice di Kilimangiaro, e Lapo Elkann. (Clicca qui per guardare le foto del matrimonio)