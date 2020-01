Matrimonio con vendetta: lo sposo mostra il tradimento della sposa alle nozze

A molti, potrebbe sembrare la storia di un film. Quello che sarebbe accaduto in Cina tra due promessi sposi, ha davvero dell'incredibile. In occasione del suo matrimonio, un uomo ha fatto sapere alla sua dolce metà di essere a conoscenza della sua infedeltà. Nello specifico, l'uomo ha mostrato un filmato, le cui immagini sono la testimonianza della condotta infedele che aveva assunto la consorte prima delle nozze (con la complicità del cognato). E il video in questione, la cui durata è di all'incirca 5 minuti, immortala i due amanti mentre si lasciano andare ad un rapporto sessuale, tradendo così la fiducia dello sposo.

L'uomo tradito avrebbe mostrato le immagini compromettenti durante il banchetto nuziale, per un semplice motivo. Ovvero al fine di umiliare davanti a tutti gli invitati al matrimonio- la sua donna. Le immagini del sex-tape in questione sono finite su Twitter, dove ora è possibile guardare per intero quanto denunciato dal promesso sposo in occasione delle sue nozze.

Il tradimento che la donna ha inferto al suo uomo, con il consorte della sorella incinta, intanto, ha diviso l'opinione del web. Non tutti, infatti, credono che quanto è diventato virale in rete sia accaduto realmente. Alcuni utenti nel web sostengono che le immagini del matrimonio della "vendetta" siano in realtà frutto di un'operazione di marketing. Stando a quanto emerso in rete, nelle ultime ore, il matrimonio in questione si sarebbe celebrato lo scorso giovedì 26 dicembre e avrebbe avuto luogo nella provincia di Fujian, ovvero nella Cina sud-orientale.

Ad un certo punto, nel bel mezzo della cerimonia, si sente qualcuno gridare tra gli invitati "ora mostreremo i video di come sono cresciuti insieme gli sposi". Così vengono presentate le immagini del tradimento, un momento a cui, poco dopo, segue la replica del promesso sposo che si rivolge alla sua infedele amata con tono vendicativo: "Pensavi che non lo sapessi?".

Dov'è possibile guardare il filmato mostrato al matrimonio della vendetta

Secondo l'influencer cinese Jiang Zhe Hu Ba Jie, il video del matrimonio della vendetta sarebbe stato pubblicato sull'app ideata per cortometraggi “Aubergine Video”. E non finiscono qui le indiscrezioni sul caso. Perché lo stesso blogger sostiene anche che l'accusata avrebbe tradito il promesso sposo, dopo aver subito delle violenze da parte di quest'ultimo.