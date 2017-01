Matteo Salvini nel nuovo video di Moby contro i leader della destra

C'è anche il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, nel nuovo video del dj newyorchese Moby. Il producer americano, alla vigilia dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, ha rilasciato il video musical del suo nuovo singolo "Erupt + Matter" (Esplodi + Fa' la differenza) estratto dal suo ultimo lavoro con la collaborazione dei The Void Pacific Choir, intitolato "These Systems Are Failing" (Questi sistemi stanno fallendo"), un feroce atto d'accusa contro i leader della destra di tutto il mondo e contro i regimi populisti.

Il video musicale è un montaggio di una serie di immagini di manifestazioni, disordini e proteste, alternate a clip di leader politici: Donald Trump, Kim Jong-Un, Bashar al-Assad, Boris Johnson, Frauke Petry e, appunto, Matteo Salvini.

In un frammento, anche un video d'epoca che ritrae Benito Mussolini.

Il messaggio dell'artista newyorchese, che è stato uno strenuo militante pro-Hillary, sarebbe quello di ribellarsi al vento che soffia da destra in tutto l'Occidente e di andare a votare, cosa che hanno fatto i propri concittadini eleggendo legittimamente il candidato repubblicano; ma forse per il democratico Moby, voto ed elezioni contano solo quando rispecchiano le proprie idee e non quelle di una maggioranza che la pensa diversamente e vince.

Il dj americano nella didascalia a corredo del video ha scritto: " L'estrema destra razzista e antiquata sta erodendo le libertà democratiche in quasi ogni Paese del mondo occidentale. Dobbiamo rispondere protestando, supportando i progressisti e, cosa più importante, VOTANDO ".

Nei secondi in cui si vede Matteo Salvini il cantante dice "Il vostro tocco è morte", messaggio che appare anche in sovrimpressione.

Ecco il video: