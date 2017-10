Uno mattina in famiglia, gaffe del professore: "Quante sono le lettere dell'alfabeto?"

Il Pronto soccorso linguistico è sicuramente uno dei momenti più seguiti di Uno Mattina in famiglia.

Grazie ai consigli preziosi del Prof. Francesco Sabatini per capire ed usare al meglio la lingua italiana, i telespettatori si incollano davanti alla tv. Purtroppo, però, nella scorsa puntata qualcosa è andato storto e nello studio ci sono stati attimi di profondo imbarazzo. Il tutto è iniziato con una domanda al telefono. La donna ha domandato al presidente onorario dell'Accademia della Crusca quante fossero le lettere dell'alfabato. Domanda facile, verrebbe da dire e invece non è stato proprio così.

Il professore, che poco prima stava spiegando la differenza tra la "z" sonora e quella "z" sorda, è sprofondato in un silenzio tombale. E per cercare di uscire da questa situazione imbarazzante ha iniziato a parlare della differenza tra "insieme a" e "insieme con". Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli hanno notato le difficoltà del presidente dell'Accademia e dopo essere rimasti senza parole per qualche minuto, per evitare ulteriori imbarazzi, hanno assecondato l'esperto e seguito le sue spiegazioni.