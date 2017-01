"Maurizio Costanzo ricoverato". Lui smentisce su Facebook

"Maurizio Costanzo ricoverato d'urgenza per un arresto cardiaco". La notizia è circolata questa mattina su diversi siti di gossip.

Ma fortunatamente si trattava solo di una bufala. Smentita praticamente in diretta dallo stesso conduttore tv con un post sulla sua pagina Facebook. "Maria sarà sul palco di Sanremo, sposta una registrazione e si dice abbia avuto un malore; io ho avuto una bronchite, mi curo per evitare che diventi una polmonite e si scrive che sono ricoverato in ospedale in fin di vita per un arresto cardiaco", scrive Costanzo, "Io sto lavorando, lei sta lavorando, martedì registrerò L'Intervista che vedrete giovedì sera". Poi la frecciatina: "Diciamo che tutti cantano Sanremo, a volte in modo intonato, a volte in modo stonato e fuori luogo".

E a corredo c'è anche una foto (guarda) di Costanzo, Corriere della sera con data di oggi e corna antisfiga d'ordinanza in questi casi.