Mauro Corona corteggia ancora Bianca Berlinguer: "Corna? Io sono pronto"

Non è la prima volta che Mauro Corona corteggia, a modo suo, Bianca Berlinguer. Lo scrittore è spesso ospite di Cartabianca, la trasmissione di attualità condotto sulla terza rete Rai dalla nota giornalista.

Ecco, già nei mesi scorsi l’artista "montanaro" si era reso protagonista di un simpatico siparietto fatto di avances in cui – mentre si parlava della nomina (poi naufragata) di Giulio Sapelli come premier – dichiarava il suo "“amore" alla conduttrice. Come? Così: "Sulla bocca bacerei lei, non Sapelli" . Risate a gogò in studio. Un po' come quella volta in cui su La7, a L'aria che tira estate, parlò della "tecnica del coito interrotto" in riferimento al tentativo del conduttore di interrompere il suo intervento.