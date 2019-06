Mauro Icardi in compagnia di una mora prima delle vacanze con Wanda Nara

Cosa ci faceva Mauro Icardi in compagnia di una misteriosa mora fuori da un locale milanese? Insieme a lui non c’era la moglie Wanda Nara con la quale, però, è recentemente partito per le vacanze estive.

Lo scoop, lanciato dal settimanale Novella 2000, mostra alcuni scatti notturni dell’attaccante dell’Inter che si avvicina ad una misteriosa ragazza mora: prima chiacchiera in modo amichevole e poi la saluta, il tutto in maniera confidenziale. Nessun atteggiamento, dunque, che potrebbe lasciar intendere che tra loro ci sia del tenero, eppure l’assenza della moglie Wanda a quella serata ha fatto mormorare qualcuno. La coppia, però, sembra stia vivendo un momento sentimentale molto felice e, proprio recentemente, si è parlato di un addio della Nara al mondo della tv per il bene del marito e della famiglia. Lei, inoltre, sembra intenzionata a mettere da parte il ruolo di agente per lasciare a Maurito ampia libertà nelle scelte professionali, soprattutto dopo le ultime polemiche scatenatesi tra il calciatore e la società dell'Inter.

Il gossip, intanto, sembra non abbia affatto infastidito Wanda Nara che, nelle ultime foto social postate in compagnia del marito, è apparsa molto felice accanto a lui. La coppia, approfittando della pausa calcistica, si sta godendo delle meravigliose vacanze exralusso in Oriente: Wanda e Mauro sono volati in Giappone, alla scoperta dell’Oriente e delle sue bellezze. I rumors riguardanti il presunto tradimento di Icardi con la misteriosa mora fuori da un locale milanese sembra non abbiano affatto infastidito la coppia: Wanda è certa del legame che lega il marito a lei e alcune foto per niente compromettenti non bastano a turbare la stabilità di questa chiacchieratissima coppia.