Max Biaggi a Domenica In: "Dopo l'incidente ho tolto il superfluo"

Dopo un lungo periodo di silenzio Max Biaggi torna in tv per un’intervista a Domenica In. L’ex pilota motociclistico e quattro volte campione del mondo si rivela di fronte le telecamere parlando della sua vita dopo l’incidente in cui è stato coinvolto nel giugno del 2017 a Latina, e di tutte le drastiche decisioni di vita che ha dovuto intraprendere. Tra i tanti argomenti c’è spazio anche per Bianca Atzei, la sua ex.

“Dopo l’incidente ogni cosa è cambiata” afferma Biaggi, “ho capito cosa mi rendeva felice. Mi sono trovato a rivalutare i miei obbiettivi e le mie priorità. “ E poi: “Sono diventato più cinico, ho cominciato a scremare, ho tolto il superfluo e, dopo tutto quello che è successo, credo sia stato un cambiamento più che lecito. Ho chiuso un lungo e difficile capitolo della mia vita.” Nell'intervita il riferimento alla sua ex è stato piuttosto palese. A quanto sembra,Max Biaggi ha tutte le intenzioni di voltare pagina. Dopo l’incidente in cui lo sportivo è stato coinvolto, era più unito che mai con la “sua” Bianca Atzei ma l’amore non ha retto. I due si sono frequentati per due anni.

Poco dopo le dichiarazioini di Biaggi, su Instagram è intervenuto Johnatan Kashianian. L'amico e condidente della Atzei, proprio in riferinmento a quel "superfluo" pronunciato durante l'intervista, ha pubblicato un post su instagram. "Niente è più necessario del superfluo" scrive sotto la foto in cui abbarccia Bianca Aztei, "la riconoscenza non ha una data di scadenza" aggiunge. In molti followers hanno apprezzato il commento di Jonhatan, affermado che l'omissione di Max Biaggi è stata decisamente fuori luogo.