Max Pezzali in viaggio di nozze con Debora

Max Pezzali sarà protagonista a Battiti Live 2019 nella tappa di Bari. Dopo la splendida esperienza con Nek e Francesco Renga, il cantautore, ex frontman degli 883, è tornato alla ribalta con "Welcome to Miami" che ha conquistato l’estate sulle spiagge. Come sempre l’artista ha voglia di trasmettere messaggi positivi, dimostrandosi in grande forma e sempre di moda. Il trio con i due colleghi ha permesso di rinverdire il suo repertorio e gli ha regalato una seconda giovinezza. Sarà interessante vedere come andrà avanti la sua carriera dopo aver terminato il sodalizio con i due colleghi. La serata di oggi ci darà di certo alcune utili informazioni.

Max ha sposato Debora

È un momento importante per Max Pezzali e non solo per la sua professione, infatti di recente è convolato a nozze con la sua Debora e la cosa l’ha riempito di gioia. Intervistato all’interno della rubrica #atupertu di Radio Italia il cantante ha raccontato il futuro viaggio di nozze: "Non siamo ancora riusciti a farlo e non credo lo faremo. Siamo entrambi molto impegnati. Torneremo quest’estate a Miami con mio figlio e quello potrebbe essere un po’ il nostro viaggio di nozze però in tre anziché in due".

Una storia d’amore che ha fatto ritrovare il sorriso a Max dopo la fine del suo grande amore che diverso tempo fa l’aveva fatto molto soffrire. Con Debora però le cose vanno davvero molto bene e chissà che presto la famiglia Pezzali non accoglierà un nuovo bebè.