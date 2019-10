Maya Hawke super sexy su Instagram elettrizza i fan di "Stranger Things"

Maya Hawke, figlia primogenita di Uma Thurman e di Ethan Hawke, cavalca il successo regalatole dai ruoli ottenuti nel serial “Stranger Things” su Netlix e nel film “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino e si gioca già la carta sexy che , si sa, sui social e a Hollywood, è sempre d’effetto.

La 21enne ha postato su Instagram prima un suo raffinato primo piano in bianco e nero che evidenzia non poco l'incedibile somiglianza con la bellissima madre e poi un sexy video in cui la si vede bagnata come se avesse appena fatto una doccia, correre tra corridoi pieni di gente mentre cerca di coprire il corpo nudo usando una felpa come asciugamani improvvisato e ci riesce, dato che né décolleté né lato b sfuggono alla sua volontà di non mostrare nulla, ma di far immaginare tutto ai suoi tantissimi follower.

Il video sta avendo un grande successo sul web dove è presto diventato virale soprattutto trai fan di “Stranger Things” che tanto hanno amato Maya nel ruolo di Robin, il primo personaggio lgbtq della serie che sperano di rivedere nella quarta stagione già in lavorazione.

Sebbene i detrattori della ragazza notino, come si legge nei commenti, “ gli occhi a palla così diversi da quelli perfetti di suo padre e di sua madre ” e il “ doppio mento che la rende così goffa ”, per non parlare del fatto che, come figlia d’arte di ambo i genitori “è una raccomandata di ferro, come dimostra che persino Tarantino le ha dato un piccolo ruolo non da comparsa, ma con delle battute scritte apposta per lei nel suo ultimo film, chiaramente per fare un favore alla madre, la sua musa di ‘Kill Bill’ ”, Maya Hawke continua per la sua strada, consapevole che porterà sulle spalle il peso di essere “figlia di” per sempre, a meno di non fare una carriera strepitosa. E lei ci sta provando con tutta se stessa.

Ha appena finito di girare il film "Mainstream 2020" e per iniziare a promuoverlo si è inventata la trovata della doccia con una una felpa a mo’ di accappatoio di emergenza correndo nei Loyal Studios dove ha girato il film. Nel video dice ironicamente, passando nella sua corsa anche davanti a dei cartonati rappresentanti Brad Pitt, George Clooney, Daniel Craig e Tom Cruise: “ Salve a tutti e benvenuti nella vita di una star del cinema. Se vi siete mai chiesto come fosse essere famosi, questo è tutto. È molto glamour e sexy e tutti vogliono dormire con te e baciarti continuamente. Le persone ti danno un sacco di cibo e vestiti gratuiti e alcol gratis. Fondamentalmente non pago mai niente. Ah, dimenticavo. Ho fatto un po' di coppettazione, non sono stato attaccata da un polipo! ”.

Disattendete una trovata sarcastica e piena d'ironia per la figlia maggiore di Uma Thurman, 49 anni, e Ethan Hawke, 48 anni, che aspira a soli 21 anni già smarcarsi dal peso di essere una raccomandata per dimostrare al mondo di avere talento. In “Stranger Things” ha ricevuto il plauso della critica e i suoi fan non si sono fatti attendere, regalando alla Robin del telefim una cascata di like e visualizzazioni per quanto postato sul social: un suo splendido primopiano in bianco e nero seguito subito dopo dalla versione più sexy di sè che finora avesse mai dato.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?