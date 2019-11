Meghan e Harry, parla un'attrice di Suits

Una vecchia amica di Meghan Markle ha raccontato in un’intervista il suo punto di vista sul Royal Wedding.

Si tratta di Abigail Spencer, attrice in “Suits” - la serie in cui Meghan interpretava Rachel Zane - e guest star in alcuni episodi di serie come “How I Met Your Mother” e “Mad Men”. Come riporta l’Express, Spencer ha affermato di essersi sentita “ onorata ” di essere stata invitata al matrimonio dell’ex collega e del Principe Harry. “ È stato incredibile - ha detto l’attrice riferendosi all’amica - e tutto era un’estensione di loro e del loro amore. Mi sono sentita onorata a essere lì ”.

Insieme a Spencer, c’era un’altra attrice molto amica di Meghan presente alla cerimonia: Priyanka Chopra, oggi sposata con Nick Jonas.

Spencer ha rivelato anche come la duchessa di Sussex abbia influenzato il suo stile. L’attrice e gli intervistatori hanno elogiato l’eleganza di Meghan e come appaia sempre in maniera incredibile. Così l’ex collega ne ha svelato il segreto dietro l’enorme fascino. “ Fa tutto da sola ”, ha spiegato.

Meghan si è unita al cast di “Suits” nel 2011 ed è rimasta fino al fidanzamento con il Principe Harry, alla fine del 2017. Il suo ultimo episodio è andato in onda negli Stati Uniti nel 2018. In quell’anno, a maggio, Meghan e Harry si sono sposati in una grandiosa e commovente cerimonia nella St. George’s Chapel, all’interno del castello di Windsor. L’evento pubblico della cerimonia è stato trasmesso in tutto il mondo con una diretta Facebook sulla fanpage ufficiale della Royal Family.

È seguito un piccolo rinfresco nel castello di Windsor e poi una cerimonia privata con 200 amici selezionatissimi nel Frogmore Cottage - dove poi i duchi di Sussex sono andati a vivere con il loro primogenito Archie Harrison - e tra gli ospiti ci sono stati Amal e George Clooney. Presente anche la campionessa di tennis Serena Williams, che si dice sia stata imbattibile a beer pong.

Durante la cerimonia, Meghan è stata accompagnata all’altare dal Principe Carlo, che ha rappresentato una scelta insolita e contro la tradizione per “tamponare” l’assenza del padre di Meghan, Thomas Markle, assente per motivi di salute occorsi a seguito di uno scandalo. Si scoprì infatti che l’uomo, il quale vive in Messico, aveva concordato delle foto con i paparazzi. Si dice che il Principe Carlo abbia accolto questo compito con tale gioia ed emozione, da conservare una fotografia dell’avvenimento sulla propria scrivania di Clarence House.

