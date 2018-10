Meghan Markle consola una bambina in lacrime

Mentre tutto il mondo è in attesa che Meghan Markle annunci una prima gravidanza con il Principe Harry, la duchessa di Sussex si mostra molto gentile con i più piccoli.

Anzi, con una bambina in particolare, Kara Fairhall di 10 anni, come riporta l'Express. Meghan è in questi giorni in visita ufficiale al Sussex, il territorio che dà il nome al suo ducato. Gli abitanti sono accoglienti ed entusiasti per la coppia reale, ma non è mancato qualche momento di concitazione: in uno di questi momenti, la piccola Kara è stata sballottolata e spintonata dalla folla, mostrandosi sconvolta. Così l'ex attrice, vedendola, ha allungato la mano per consolarla e rincuorarla.

Stando al racconto della stessa Kara, in quella bolgia la bimba si è messa a piangere, anche se non era ferita. Quindi Meghan le ha chiesto se si sentisse bene e le ha detto: " Andrà tutto bene ". La piccola è stata assolutamente felice di questo momento intimo con la duchessa. Tra l'altro il marito, il Principe Harry, è celebre per essere molto tenero e giocherellone con i bambini: in questi giorni è stato visto mentre accarezzava la testa di un piccino e abbracciava una ragazzina.

Durante la visita dei duchi nel Sussex, marito e moglie hanno incontrato giovani e bambini, venendo omaggiati con piccoli doni e mazzi di fiori. Tra le varie attività svolte, c'è stata la possibilità da parte dei duchi di Sussex di visionare nella Edes House di Chichester una delle due copie originali esistenti della Dichiarazione d'Indipendenza Americana. L'altra è quella con la firma ufficiale e si trova negli archivi nazionali di Washington, negli Stati Uniti.