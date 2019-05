Meghan Markle copia Lady D? Lo stesso gesto in pubblico

Meghan Markle non è nobile di nascita. Ma starebbe cercando di fare di tutto per farsi accettare dal popolo britannico. E per raggiungere questo risultato starebbe cercando di imitare, quanto più possibile, il personaggio reale più amato dagli inglesi, cioè Lady Diana, la Principessa Triste madre del suo sposo il Principe Harry.

Meghan Markle copia Diana?

La Duchessa di Sussex, in effetti, compie molti gesti simili a quelli di Lady Diana Spencer. Non solo, ma sarebbe attenta anche a ricalcare rigorosamente gli atteggiamenti della Principessa Triste. Ad esempio, la moglie di Harry imita Lady D. quando si arriccia una ciocca di capelli per metterla dietro l'orecchio. Oppure, il suo modo di guardare, con la testa inclinata e lo sguardo attraverso le sopracciglia, richiama indubbiamente lo sguardo di Diana. Questo tentativo di imitazione quasi parossistica si è accentuato con la nascita del piccolo Archie. Tanto che molti sono arrivati a domandarsi se si tratti di un modo per nascondere la propria timidezza oppure di un tentativo di farsi sentire più vicina al popolo. Si tratta di un interrogativo che difficilmente troverà risposta.

Per gli inglesi la mamma di Harry e William resta ancora oggi, a più di vent'anni dalla morte, una delle più affascinanti ed eleganti donne della famiglia reale inglese. Niente di meglio, quindi, che fare di lei un modello cui ispirarsi quasi quotidianamente, per occasioni ufficiali e per i momenti di svago. Le due donne sembrano avere gli stessi gusti e, a tre decenni di distanza, lo stile della principessa Diana sembra restare un esempio per le sue nuore. E difficile da sostituire nel cuore del popolo britannico.

